لجنة دعم الشعب الفلسطيني تندد باعتداء الإرهابيين بالغازات السامة على أحياء بحلب

جهينةنيوز:

نددت اللجنة الشعبية العليا العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني باعتداء التنظيمات الإرهابية بالغازات السامة على الأحياء السكنية في مدينة حلب معتبرة أنه جاء نتيجة تسهيل بعض الدول وصول المواد الكيميائية لهذه التنظيمات.

وجددت اللجنة في اجتماعها الدوري اليوم برئاسة الدكتور محمد مصطفى ميرو دعمها للجيش العربي السوري وما أنجزه من انتصارات كبيرة وآخرها إحكام السيطرة الكاملة على منطقة تلول الصفا بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها والعملية البطولية التي حرر خلالها جميع المختطفين من أبناء السويداء الذين اختطفهم إرهابيو “داعش”.

كما جددت اللجنة دعمها وتأييدها لشباب وشابات القدس وفلسطين المحتلة الذين يواجهون بكل صلابة آلة العدوان الصهيوني ويواجهون مخططاته.

وأدانت اللجنة الموقف الأمريكي المساند لكيان الاحتلال الصهيوني بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد قرار عدم شرعية الاحتلال للجولان السوري المحتل وإجراءاته التعسفية من خلال فرض قوانينه وولايته القضائية وإدارته على الجولان وتأكيد سيادة سورية عليه.

ووجهت اللجنة التحية للمقاومة الوطنية اللبنانية والفلسطينية ولمحور المقاومة والأصدقاء في إيران وروسيا الاتحادية على الدور الفاعل في مكافحة الإرهاب ومواجهة مشاريع تفكيك المنطقة.

وتأسست اللجنة عام 2001 بعد الانتفاضة الثانية في الأراضي المحتلة بهدف تقديم المساعدات الإنسانية من الشعب السوري إلى أشقائه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.