إيران تندد بشدة بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف مناطق سكنية في حلب بالغازات السامة

جهينة نيوز:

نددت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف أمس الأحياء السكنية في مدينة حلب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي في بيان نقلته الدائرة العامة للدبلوماسية الإعلامية في وزارة الخارجية الإيرانية: إن “السبب في هذا العمل اللاإنساني الذي قامت به الجماعات الإرهابية يعود إلى الدعم الفكري والسياسي والمالي والعسكري اللامحدود من قبل بعض الدول في المنطقة وخارجها لهذه الجماعات الإرهابية” واصفا هذا الاعتداء بأنه “خبيث ولإانساني”.

وكان مشفيا الرازي والجامعة في حلب استقبلا أمس 107 مدنيين مصابين بحالات اختناق متنوعة بين الخفيفة والمتوسطة وبعضها احتاج للدخول إلى العناية المشددة جراء استهداف التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف حلب بقذائف تحتوي غازات سامة أحياء الخالدية وشارع النيل وجمعية الزهراء في مدينة حلب