فرنسا تعلق على اعتداء الارهابيين على حلب بالكيماوي!

جهينة نيوز

أعلنت فرنسا موقفها من القصف الذي قام به الإرهابيون مساء أمس السبت على أحياء في مدينة حلب السكنية واستخدموا فيه مواد كيميائية ضد المدنيين.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس تدين أي استعمال للأسلحة الكيميائية، موضحا أنه سيبحث الأوضاع في سوريا مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد إجابة عن سؤال حول استخدام الغازات السامة في هجمات إرهابية بمدينة حلب السورية "أتابع عن كثب الأحداث في سوريا، وسنتناقش مع شركائنا الأوروبيين والدوليين ما يتعلق بذلك".

وأضاف ماكرون "ليست لدينا معلومات كافية ودقيقة للتعليق على هذا الحدث بعينه، الأمر يتعلق بتغطيات صحفية، لكن فرنسا تدين أي استعمال للأسلحة الكيميائية، أين ما تم استعمالها".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية قصفت مواقع الإرهابيين التي تم منها القصف بالذخائر الكيميائية في حلب.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشنكوف إن: "نتيجة للهجمات التي قامت بها القوات الجوية الروسية تم تدمير جميع الأهداف التي هاجم فيها المسلحون مدينة حلب السورية، وقد تم تحذير الجانب التركي مقدما عبر الخط الساخن حول الضربات".

وأضافت الوزارة أن الإرهابيون كانوا يستعدون لإعادة استخدام الأسلحة النارية مع مواد سامة.

وقامت المجموعات الإرهابية مساء أمس باستهداف أحياء شارع النيل والخالدية والشهباء الجديدة في حلب السورية باستخدام قذائف صاروخية معدلة تحمل رؤوس تحوي مواد سامة مشيرة إلى أنه يتم تحديد نوعها عبر فرق متخصصة.