التصدى لمحاولات ارهابيين التسلل إلى نقاط الجيش بريف حماة الشمالي

جهينة نيوز

نفذ الجيش رمايات مركزة على تحركات لمجموعات إرهابية أغلبها تابع لتنظيم "جبهة النصرة" وما يسمى “كتائب العزة” أثناء محاولتها التسلل مستغلة الحراج الزراعية من محوري الأطراف الجنوبية لمدينتي مورك واللطامنة باتجاه النقاط العسكرية المتمركزة في محيط مدينة صوران وقرية المصاصنة بالريف الشمالي.

واجبرت الرمايات النارية الإرهابيين على الفرار بعد تكبدهم خسائر بالأفراد والعتاد وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.

واعتدت التنظيمات الإرهابية في وقت سابق اليوم بقذيفتين على محطة توليد الطاقة الكهربائية في محردة بريف حماة الشمالي الغربي في خرق جديد لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.

وتعاملت أمس وحدة من الجيش مع تحركات لإرهابيين من تنظيم جبهة النصرة على أطراف بلدة اللطامنة حاولوا شن اعتداء على نقاط عسكرية متمركزة في محيط بلدة حلفايا بالريف الشمالي وأوقعت خسائر في صفوفهم بالأفراد والعتاد.

المصدر:سانا