رئيس أركان جديد لجيش الاحتلال!

جهينة نيوز

من المقرر أن تعين حكومة الكيان الإسرائيلي رئيسا جديد لأركان جيشها خلال جلستها الأسبوعية اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن تقر الحكومة خلال جلستها الأسبوعية اليوم الأحد، تعيين الميجر جنرال أفيف كوخافي، رئيسا للاركان العامة لجيش الاحتلال خلفا ل غادي ايوزنكوت المنتهية ولايته وفقا لـ "هيئة البث الإسرائيلي".

وصادق رئيس وزراء كيان الاحتلال ووزير الدفاع بنيامين نتانياهو يوم الخميس الماضي، على توصية بتعيين الميجر جنرال ايال زامير نائبا لكوخافي.

وأعلن وزير دفاع الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، الأربعاء الماضي، استقالته من منصبه، على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار مع غزة.

وذكر ليبرمان، في مؤتمر نقل على الهواء مباشرة، أن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هو بمثابة استسلام إسرائيل للإرهاب" حسب رأيه.

كما دعا لإجراء انتخابات مبكرة، قائلا: "حان الوقت لتبكير موعد الانتخابات"، مضيفا: "ليس سرا الخلافات التي سادت بيني وبين رئيس الحكومة وأنا اليوم أعلن استقالتي من وزارة الدفاع".

كما اعتبر ليبرمان أن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هو بمثابة استسلام إلى الإرهاب"، متابعا: "الرد على إطلاق 500 صاروخ من غزة لم يكن كافيا، وكانت استجابة ضعيفة لا يمكن قبول ذلك بسبب بعض الذرائع".