مدرب باريس سان جرمان يتوقع مشاركة المصابين مبابي ونيمار أمام ليفربول

جهينة نيوز

أعرب الألماني توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جرمان الفرنسي عن اعتقاده بأن نجميه المصابين البرازيلي نيمار وكيليان مبابي، سيكونان قادرين على المشاركة في المباراة المهمة ضد ليفربول الإنكليزي الأربعاء ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويستعد بطل فرنسا لاستضافة الفريق الإنكليزي في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات للمسابقة الأوروبية، في مباراة مؤثرة على مصير بطاقتي التأهل إلى دور الـ16 عن المجموعة الثالثة.

ويتصدر ليفربول ترتيب المجموعة برصيد متساو من النقاط مع نابولي الثاني (6 نقاط)، في حين يحتل سان جرمان المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة فقط أمام النجم الأحمر بلغراد الصربي.

وفي ظل المنافسة المفتوحة في المجموعة، يحتاج سان جرمان لكامل أسلحته في مواجهة ضيفه الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري الإنكليزي هذا الموسم، وفاز على الفريق الباريسي ذهابا على ملعب أنفيلد 3-2.

وقال توخيل عن لاعبيه اللذين أصيبا مطلع هذا الأسبوع خلال مشاركتهما مع منتخبي بلديهما "الآن أعتقد أنهما قادران على اللعب لأنهما قاما اليوم (السبت) بتمرين فردي على أرض الملعب".

أضاف في تصريحات لبرنامج "تيليفوت" الذي تبثه قناة "تي أف 1" الفرنسية الأحد "يتحسنان يومياً، ويتبقى لنا وقت حتى الأربعاء، وهذا أمر جيد بالنسبة إلينا. أعتقد أنهما سيكونان قادرين على اللعب".

وتعرض نيمار ومبابي للإصابة مع منتخبي بلديهما ضد الكاميرون والأوروغواي على التوالي الثلاثاء (فازا بنتيجة واحدة 1-صفر) ودياً. وأصيب البرازيلي بشد في العضلة الضامة للفخذ الأيمن، ومبابي بكدمة في الكتف، بحسب ما أعلن ناديهما، من دون أن يحدد فترة غيابهما.

ولم يشارك الثنائي الضارب في خط الهجوم، في المباراة التي خاضها فريقهما السبت ضد ضيفه تولوز في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وانتهت بفوز المضيف 1-صفر، وتابعاها من مدرجات ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية.

وحقق سان جرمان بداية مثالية لموسمه محلياً، ففاز في مبارياته الـ14 في الدوري، ويتصدر الترتيب برصيد 42 نقطة، بفارق 15 نقطة عن ليون الثاني.