انتقادات لاذعة من مارادونا لرئيس الأرجنتين

جهينة نيوز

شنّ أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا هجوماً على حكومة الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري محمّلاً إياها مسؤولية أحداث العنف التي أدّت إلى تأجيل "سوبر كلاسيكو" ريفر بلايت وبوكا جونيورز في إياب نهائي "كوبا ليبرتادوريس".

وقال مارادونا في مؤتمر صحفي عقب تأهل فريق دورادوس دي سينالوا المكسيكي الذي يدربه إلى نهائي مرحلة ذهاب دوري الدرجة الثانية المكسيكي (أبرتورا 2018): "من المؤسف ما يحدث في بلادي. الرئيس خدع الكثير من الناس حينما قال إنه كان سيغيّر هذا ولكننا أصبحنا أسوأ من ذي قبل".

واضاف: "ما يفعله ماكري هو الأسوأ في الأرجنتين على مرّ العصور. بات من المرعب النزول للمعلب، وهناك حوادث سرقة في كل مكان، ولكن هذا هو التغيير الذي صوّت المواطنون من أجله".

وجاءت تصريحات مارادونا بعدما تعرّضت حافلة بوكا جونيورز السبت للرشق بالحجارة أثناء توجهها لملعب "المونومنتال" ما أدى لتأجيل المواجهة إلى اليوم الأحد.

وقال مارادونا إنه يشعر بالقلق إزاء ما حدث في محيط الملعب، وأضاف: "أكره العنف وماذا سيهم ماكري إذا كان ابن مليونيرات طيلة حياته. ماذا سيهمّه أن يجد طفل عمره خمس سنوات أو لا ما يأكله في لوماس زامورا" (بلدة في العاصمة الأرجنتينية).

ومن ناحية أخرى، تحدّث مارادونا عن فريقه دورادوس الذي رغم هزيمته امام خواريز بهدف نظيف في إياب نصف نهائي دوري الدرجة الثانية المكسيكي، تأهل إلى النهائي بفضل فوزه في الذهاب الأربعاء الماضي بهدفين نظيفين.

وأثنى مارادونا على فريقه معتبراً أن حكم اللقاء أخطأ في احتساب ركلة الجزاء التي جاء منها هدف خواريز.

ويواجه دورادوس في النهائي الفائز في مواجهة نصف النهائي الأخرى التي تجمع بين أتلانتي وأتلتيكو سان لويس، علماً بأن الأخير كان قد حسم لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة.

ويخوض الفائز بـ"أبرتورا 2018" مباراة مع الفائز بـ"كلاوسورا 2019" للحصول على بطاقة الصعود لدوري الدرجة الأولى.