رئيس الوزراء يصدر عدة تكاليف للوزارات..

جهينة نيوز

كلف رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وزير الإدارة المحلية والبيئة التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع الآلية التنفيذية ومنهجية العمل اللازمة للبدء بإعادة إعمار المناطق المتضررة في كافة المحافظات وفقا للأولويات التالية: فتح الطرقات الرئيسية، إعداد المخططات التنظيمية الجديدة، البدء بإزالة الأنقاض والأبنية المهدمة والآيلة للسقوط وتدوير مخلفاتها والاستفادة منها في تنفيذ مشاريع خدمية في الأماكن التي تعيق تنفيذ الخدمات العامة والبدء بإعادة تأهيل البنى التحتية وتقديم الخدمات وفق الإمكانات المتاحة

إضافة إلى إعداد مشروع البلاغ اللازم لتنفيذ ما تقدم واعتماده بالصيغة النهائية في لجنة الخدمات والبنى التحتية تمهيدا لإصداره أصولا وتعميمه على كافة الوحدات الإدارية في المحافظات

كما كلف المهندس عماد خميس رؤساء اللجان الوزارية المكلفة متابعة ما تم إنجازه في المحافظات التنسيق مع المحافظ المعني للقيام بجولة على المحافظة المكلف لمتابعة ما تم الاتفاق على تنفيذه فيها وتكثيف التواصل والتنسيق مع كافة المعنيين فيها لتتبع نسب إنجاز كافة المشاريع التنموية والخدمية وتقديم الدعم المطلوب لتلافي المعيقات التي تعترض ذلك ، ومتابعة مسير العمل في إعداد المخططات التنظيمية للمحافظة والمدن والمناطق والبلدات التابعة لها وإدراج نسب إنجازها ضمن تقارير التتبع الدورية لهذه الجولات.

إضافة إلى التنسيق مع فرع اتحاد الفلاحين ومديرية الزراعة في المحافظة ومن يلزم لمتابعة خطط زراعة كافة الأراضي القابلة للزراعة فيها والوقوف على الصعوبات والتحديات التي تعيق ذلك ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها ، والتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة لإعادة تشغيل واستثمار كافة المعامل والمنشآت الصناعية والحرفية المتوقفة عن العمل ووضع الحلول وتوفير المستلزمات المطلوبة لذلك وبما يسهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.

المصدر- صفحة رئاسة مجلس الوزراء