حصيلة جديدة لضحايا حريق كاليفورنيا: 87 قتيلا و 475 في عداد المفقودين

الأحد, 25 تشرين الثاني 2018 الساعة 13:58 | مجتمع, حوادث

حصيلة جديدة لضحايا حريق كاليفورنيا: 87 قتيلا و 475 في عداد المفقودين

جهينة نيوز

إرتفعت حصيلة ضحايا الحريق المدمر الأكثر ضررا في تاريخ كاليفورنيا، الى 87 قتيلا بعد العثور على أربع جثث جديدة، كما اعلنت السلطات المحلية السبت. وأضافت ان 475 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.

واوضح رجال الاطفاء في الولاية حسب وكالة الصحافة الفرنسية انهم سيطروا بنسبة 98% على الحريق المترامي الذي اندلع في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر.

ولقي ثلاثة آخرون مصرعهم في حريق آخر واسع النطاق في ماليبو، جنوب كاليفورنيا.

وفي شمال الولاية، أتى حريق “كامب فاير” على حوالى 62 الف هكتار ودمر أكثر من 13500 منزل.

وساعدت الأمطار التي هطلت في الأيام الاخيرة في إخماد النار، لكنها جعلت من الصعب ايضا على اجهزة الاغاثة البحث عن رفات بشري.


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