صاروخ باليستي جديد من أنصار الله يستهدف معسكرا للقوات السعودية

جهينة نيوز

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين اليوم الأحد استهداف معسكر للقوات السعودية واليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في منفذ علب بعسير جنوبي غربي السعودية بصاروخ باليستي.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من طراز بدر1-P على معسكر للغزاة والمرتزقة في منفذ علب بعسير".

ويعد هذا الإعلان الثاني اليوم، حيث أعلنت الجماعة منذ أقل من ساعة استهداف معسكر للقوات اليمنية الموالية للرئيس هادي في نهم شرقي صنعاء بصاروخ من نفس النوع.

وبفعل العمليات العسكرية يعاني اليمن حالياً أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فبحسب الأمم المتحدة قتل وجرح آلاف المدنيين ونزح مئات الآلاف من منازلهم، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.