القضاء يجبر أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه مصاريف دراسية لابنيه

جهينة نيوز

استكمالاً لقصة الفنان أحمد عز والفنانة زينة اللذين أصبح اسماهما مرتبطين بالمحاكم خلال السنوات الأخيرة، ألزمت محكمة الأسرة المصرية عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لطفليها زين الدين وعز الدين اللذين رفض عز الاعتراف بهما وأصدرت المحكمة حكمها بأنهما ابناه.

صدر الحكم بحضور المحامي وكيلاً عن الفنانة زينة وقدّم حافظتي مستندات حوت اﻷولى الأمر الوقتي الصادر بتاريخ 12 تشرين الأول العام 2016 بمنع أحمد عز طفليه من السفر للخارج، والذي قضي فيه بالرفض وصورة ضوئية من اﻷمر الوقتي الثاني الصادر بتاريخ 24 تموز العام 2017 فى الأمر نفسه، والذي قضى فيه هو الآخر بالرفض، لتأكيد إقرار عز بثبوت الزوجية والمعاشرة والنسب