3065 طالباً يشاركون في اختبارات المرحلة الثالثة من منافسات الأولمبياد العلمي

جهينة نيوز

انطلقت صباح اليوم اختبارات المرحلة الثالثة من منافسات الأولمبياد العلمي السوري 2018-2019 بمواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء بمشاركة 3065 طالبا وطالبة من الصف الاول الثانوي من مختلف المحافظات.!

وتجرى الاختبارات بالتاريخ والتوقيت نفسهما في جميع المحافظات ضمن مراكز محددة ولمدة ثلاث ساعات وتهدف الى اكتشاف قدرات الذكاء والتحليل والاستنتاج عند الطلاب المشاركين من خلال أسئلة شاملة تم وضعها من قبل اللجان العلمية المركزية بالأولمبياد العلمي السوري.

وكانت هيئة التميز والابداع أجرت في الحادي عشر من الشهر الجاري بالتعاون مع وزارة التربية اختبارات المرحلة الثانية من المنافسات على مستوى المناطق بمشاركة 25 الفا و257 طالبا وطالبة من الصف الأول الثانوي من مختلف المحافظات.

وتقام منافسات الاولمبياد العلمي السوري بطريقة هرمية ومتتالية تبدأ بالمدارس ثم على مستوى المناطق وبعدها على مستوى المحافظات ثم على مستوى سورية لتبدأ بعدها رحلة التأهيل والتدريب بدءا من المحافظات وصولا الى التدريب المركزي من خلال الملتقى العلمي الذى يقام بدمشق في صيف كل عام استعدادا للمشاركات العالمية.