اعتداء ارهابي بالقذائف على محطة محردة لتوليد الكهرباء

جهينة نيوز

اعتدت التنظيمات الإرهابية بقذيفتين على محطة توليد الطاقة الكهربائية في محردة بريف حماة الشمالي الغربي في خرق جديد لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.

وأفاد مدير المحطة المهندس على هيفا في تصريح بأن قذيفتيش مدفعية أطلقتهما التنظيمات الإرهابية سقطت الأولى في أحد المستودعات والثانية على طريق اسفلتي داخل حرم المحطة ما تسبب بأضرار مادية في المستودع.

وردت وحدات الجيش العاملة بريف حماة الشمالي على مصادر إطلاق القذائف بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى تدمير دشم ونقاط محصنة للإرهابيين.

وينتشر في عدد من القرى والبلدات الممتدة قرب الحدود الإدارية لمحافظتي حماة وإدلب إرهابيون ينتمي أغلبهم إلى تنظيم جبهة النصرة وما يسمى “الحزب التركستاني” وغيرهما ويستهدفون أهالي المناطق المجاورة والبنى التحتية والمنشآت الحكومية بالقذائف الصاروخية والهاون ما يسفر عن استشهاد وإصابة العديد من المواطنين أغلبهم من الأطفال والنساء وأضرار مادية في الممتلكات.