القادة الأوروبيون يؤيدون اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد

جهينة نيوز

وافق القادة الأوروبيون اليوم الأحد على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وشهدت العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم، انعقاد القمة الأوروبية للتصديق على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد، لكن ذلك لن يشكل نهاية المعضلة، فالاتفاق يزل بحاجة لموافقة البرلمان، الذي يضم معارضين لتفاصيل "بريكست".

هذا وبعد 18 شهرا من المفاوضات، التي شهدت أيضا مطالبة إسبانيا في اللحظات الأخيرة بضمانات فيما يتعلق بدورها بشأن مستقبل جبل طارق، أقر زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد، وعددها 27 دولة، شروط الانسحاب ويضعون الخطوط العريضة لمستقبل العلاقات بين الاتحاد والمملكة المتحدة.

ووصف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بـ"المأساة"، وذلك لدى وصوله الأحد إلى بروكسل للمشاركة في قمة أوروبية يفترض أن تصادق على اتفاق "بركسيت".

وصرح يونكر "إنه يوم حزين.. خروج بريطانيا، أو أي دولة أخرى، من الاتحاد الأوروبي لا يدعو للابتهاج ولا للاحتفال، إنها لحظة حزينة إنها مأساة".