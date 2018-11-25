الغاء نهائي كأس ليبرتادوريس لكرة القدم في أمريكا الجنوبية لهذا السبب؟

جهينة نيوز

قال مسؤولون إن مباراة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس لكرة القدم للأندية في أمريكا الجنوبية بين عملاقي الأرجنتين ريفر بليت وبوكا جونيورز ألغيت يوم امس السبت بعد إصابة لاعبين من بوكا عقب تعرض حافلة الفريق لاعتداء من جانب مشجعي ريفر خارج الاستاد.

وأبلغ اليخاندرو دومينجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) الصحفيين ”لا يستطيع أحد اللعب في هذه الظروف“.

وتم تغيير موعد المباراة لتبدأ الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن عددا من لاعبي بوكا أصيب سواء من الزجاج الناجم عن تهشم نوافذ الحافلة أو الغاز المسيل للدموع الذي ألقته جماهير ريفر على المركبة مع اقترابها من الاستاد.