بالفيديو: عاصفة رملية مروعة تجتاح أستراليا

جهينة نيوز

اجتاحت جنوب شرق أستراليا عاصفة رملية قوية و "توسعت" على مدى أكثر من 500 كيلومتر وغطت جزءًا كبيرًا من الأراضي، بما في ذلك سيدني.

ونشرت صور ومقاطع فيديو لظاهرة طبيعية رهيبة، ولكنها مثيرة للإعجاب مباشرة على الشبكات الاجتماعية. وخاطر العديد من الأستراليين بحياتهم وصحتهم، وكانوا داخل السحابة الحمراء، لينشروا بعد ذلك صورهم. وكانت اللحظات مروعة للغاية.

ونصحت السلطات المحلية الناس بعدم الخروج إلى الشوارع خاصةً إذا كان يوجد أمراض في الجهاز التنفسي. وكانت الرؤية شبه معدومة، والمعالم الشهيرة ، مثل جسر سيدني ودار الأوبرا، محاطة بسحابة رملية غبارية حمراء. وتم التحذير من العاصفة.

وفقا لمكتب الأرصاد الجوية الأسترالي، تسبب الجفاف الشديد في كارثة طبيعية. كان أغسطس أب 2018 الأكثر جفافًا في القرن.