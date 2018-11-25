ترامب يهدد بإغلاق حدود بلاده مع المكسيك!

الأحد, 25 تشرين الثاني 2018 الساعة 09:30 | سياسة, عالمي

ترامب يهدد بإغلاق حدود بلاده مع المكسيك!

جهينة نيوز

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياق محاربته للهجرة غير الشرعية، بإغلاق الحدود مع المكسيك إذا لزم الأمر.

وكتب ترامب على حسابه عبر موقع "تويتر":"إذا لزم الأمر لسبب ما، سوف نغلق حدودنا الجنوبية" مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة ليس بوسعها بعد عقود من انتهاكات قوانين الهجرة على تحمل هذا الوضع المكلف والخطير".

هذا وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا، يعلق لمدة 90 يوما منح اللجوء السياسي للمهاجرين الذين يعبرون الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة.

وتم اتخاذ هذه التدابير بسبب قوافل المهاجرين القادمين من بلدان أمريكا الوسطى، والتي تتوجه إلى أمريكا عبر الأراضي المكسيكية.


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