روسيا تعتزم مناقشة هجوم المسلحين على حلب بالكيماوي مع تركيا

جهينة نيوز

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف اليوم الأحد أن روسيا تعتزم أن تناقش مع تركيا قصف المسلحين لمدينة حلب بقذائف تحتوي على غازات سامة.

وقال كوناشنكوف للصحفيين: "تعتزم روسيا مناقشة هذا الحادث (القصف الكيميائي الذي تعرضت له مدينة حلب) مع الجانب التركي، كضامن للالتزام "المعارضة المسلحة" بوقف الأعمال القتالية بمنطقة تخفيف حدة التصعيد في إدلب".

يذكر أن المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت مساء امس السبت حيي الخالدية وشارع النيل في مدينة حلب بقذائف صاروخية متفجرة تحتوي على غازات سامة.