أبراج يوم الأحد 2018/11/25 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم ١١/٢٥:أنيق ،ةواثق من خطواتك ،حريص ، حنون ، مرتبط بالماضي ، لا تتقبل الهزيمة ، تحب الاجتماعات وتحقيق الأحلام والأرباح ، مخطط ، ذكي ، تتخطى المرحلة القادمة بنجاح السنة تحملك انفراج على جميع الأصعدة ، تقوم برحلات تساعدك على استعادة نشاطك ، للبعض مشروع ارتباط ، للبعض ولادة طفل جديد، للبعض تحقيق مكاسب وشهرة واضافة خبرة جديدة، للبعض تحقق حلم قديم بعد انقطاع الامل منه.

برج الحمل: مشغول بأمور منزلية وعائلية تظهر لك مستجدات لم تحسب حسابها لا تهتم لمواجهة وضع صعب اضبط اعصابك فقط للبعض تصليحات اعطال، للبعض تعامل عقاري بيع وشراء.

برج الثور: تعزز اتصالاتك ولقاءاتك تستفيد من اتصال يعود عليك بالفائدة بالمقابل تدخل تعديلات على صعيد عائلي اخواتك جيرانك زيارات وجود القمر ببرج السرطان يمنحك طاقة.

برج الجوزاء: تحصل على امور مالية وتعيد حساباتك تضع برنامج مالي تناقش معادلات حسابية تحقق مكاسب مالية تدفع نفقات للبعض هدايا.

برج السرطان:القمر ببرجك الحظ إلى جانبك تنتصر على ذاتك تغيرات إيجابية تبدو جريء و مسيطر على وضعك وتسقط عوائق عنك حلول تأتي في وقت مناسب.

برج الأسد:تعيد النظر ببعض القرارات كن حريص على تفاصيل وذكريات، قد تسمع خبر يزعجك أو تظهر لك اشياء مخفية ضياع وسرقة انتبه من الافتراء والنميمة.

برج العذراء:تمارس سحرك وتؤثر على من حولك تنجح بالعمل ضمن فريق أصدقائك تطرح افكار تقوم بلقاءات تلبي دعوات تلتقي بوجوه جديدة وأصدقاء قدامى لم تراهم منذ مدة.

برج الميزان: تظهر لك مهمة طارئة واجبات ومسؤوليات تلغي مواعيد لأمر ما برهن عن تقديرك للآخرين واعمل بجد ومثابرة للبعض نزول للاسواق.

برج العقرب: تنطلق اليوم لكشف المجهول تخرج عن توقعاتك تجدد حياتك لقاءاتك حبك للحياة تخطط لمشروع جديد تنشر المحبة والسلام للبعض تستقبل زوار من بعيد للبعض سفر لمكان بعيد.

برج القوس: تراجع وترتب اوضاعك المالية تناقش قرارات مشتركة تدفع فواتير استحقاقات للبعض مرافقة مريض.

برج الجدي: تتعزز شراكتك تتابع أعمالك بثقة تزداد رغبتك بالتواصل تمد جسر تواصل مع الأحبة انتبه من تأجيل ومخالفة قانون وكن حذر.

برج الدلو: لديك مؤشر على وجود وضع صحي ومشكلات تعود إلى أعباء عمل متراكم انتبه على صحتك غذائك واعط وقتك وطاقتك قد تظهر مخالفات فجأة في محيطك.

برج الحوت: متفائل تشعر بالراحة النفسية الحظ وافر يمكنك استغلاله توقع مع الآخرين معاملات مهمة إيجابية وسع دائرة عملك واعقد صفقة جديدة، على صعيد معنوي خبر بخصوص أولاد وتغيير مكان الإقامة.