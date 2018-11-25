مركز المصالحة يكشف تفاصيل إجراء مبادلة رهائن مدنيين بإرهابيين في حلب

جهينة نيوز

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الحكومة السورية والمعارضة المسلحة تبادلتا رهائن مدنيين بينهم سيدة بعشر مسلحين كانوا أسرى لدى الجيش السوري قرب محافظة حلب.

وقال المركز في نشرته إنه "في يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني، وفي مدينة تادف (35 كيلومترا شمال شرقي حلب) تمت مبادلة عشر مواطنين مدنيين اختطفتهم الجماعات المسلحة غير الشرعية (بينهم سيدة) بعشرة مسلحين تابعين للجماعات المعارضة المسلحة" دون الإشارة الى جنسية الإرهابيين.

وأشار المركز إلى أن "المبادلة تمت بمشاركة ممثلين من وزارة الدفاع الروسية ضمن مجموعة عمل لإطلاق سراح الرهائن (المعتقلين)، وتسليم جثث القتلى، والبحث عن المفقودين".

وأوضح "مجموعة العمل تزاول نشاطها ضمن إطار صيغة أستانا، وبحضور الجانبين الإيراني والتركي والهلال الأحمر العربي السوري".

و يذكر أن الجماعات الارهابية المسلحة المدعومة من الغرب و التي يسميها الغرب "معارضة مسلحة معتدلة" عندما يخسرون أسرى يقومون بخطف مدنيين للضغط على الحكومة السورية للإفراج عن الارهابيين حالهم كحال داعش الذي خطف عشرات النساء و الأطفال في السويداء و تمكن من مبادلة بعضهم فيما قام الجيش العربي السوري بتحرير من تبقى بعملية عسكرية نوعية دون مبادلة.

و يجدر الإشارة الى أن الأمم المتحدة و منظمات حقوق الإنسان لم تقم بإدانة قيام الجماعات المسلحة الارهابية بما فيها داعش و الجماعات المدعومة من واشنطن و الناتو بخطف مدنيين بهدف إطلاق سراح مسلحين إرهابيين لأن مثل هذا الأمر يؤكد أن الجيش العربي السوري هو من يقوم بحماية المدنيين و هو من يسعى لإطلاق سراح المخطوفين و كشف مصير المفقودين.