مدير صحة حلب يرجح إستخدام غاز الكلور في الهجوم الكيماوي على حلب

السبت, 24 تشرين الثاني 2018 الساعة 23:27 | شؤون محلية, أخبار محلية

مدير صحة حلب يرجح إستخدام غاز الكلور في الهجوم الكيماوي على حلب

جهينة نيوز:

شنت الجماعات الارهابية المدعومة من الناتو و الغرب في ريف حلب هجوم بالسلاح الكيماوي السام على الأحياء المدنية في مدينة حلب إنطلاقاً من المنطقة المنزوعه السلاح التي تعهدت تركيا في وقت سابق بإخلائها من الارهابيين و السلاح المتوسط و الثقيل.

هذا و أكد مدير صحة حلب ارتفاع عدد الإصابات إلى 50 مدنياً جراء اعتداء المجموعات الإرهابية و و شدد على أن الطواقم الطبية مستمرة بتقديم خدماتها.

و أضاف مدير صحة حلب أنه المرجح أن يكون الغاز المستخدم من قبل المجموعات الإرهابية هو غاز الكلور و ذلك طبقاً للأعراض على المصابين.

و يذكر أن تقارير نشرتها وسائل إعلام يوم أمس أفادت بوصول خبراء إرهابيون فرنسيون الى إدلب و ريف حلب هدهم تذخير القذائف و الصواريخ بالسلاح الكيماوي, علماً بأن عبوات الكلور قد وصلت الى الجماعات الإرهابية عبر تركيا و قد نشر العديد من التقارير الإعلامية عن حركة هذه العبوات في ظل صمت و تجاهل من المنظمات الدولية و الأممية.

و في ذات السياق بدأت وحدات الجيش العربي السوري بالرد على مصدر إطلاق القذائف وألحقت بالارهابيين خسائر كبيرة.


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا