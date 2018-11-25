مدير صحة حلب يرجح إستخدام غاز الكلور في الهجوم الكيماوي على حلب

جهينة نيوز:

شنت الجماعات الارهابية المدعومة من الناتو و الغرب في ريف حلب هجوم بالسلاح الكيماوي السام على الأحياء المدنية في مدينة حلب إنطلاقاً من المنطقة المنزوعه السلاح التي تعهدت تركيا في وقت سابق بإخلائها من الارهابيين و السلاح المتوسط و الثقيل.

هذا و أكد مدير صحة حلب ارتفاع عدد الإصابات إلى 50 مدنياً جراء اعتداء المجموعات الإرهابية و و شدد على أن الطواقم الطبية مستمرة بتقديم خدماتها.

و أضاف مدير صحة حلب أنه المرجح أن يكون الغاز المستخدم من قبل المجموعات الإرهابية هو غاز الكلور و ذلك طبقاً للأعراض على المصابين.

و يذكر أن تقارير نشرتها وسائل إعلام يوم أمس أفادت بوصول خبراء إرهابيون فرنسيون الى إدلب و ريف حلب هدهم تذخير القذائف و الصواريخ بالسلاح الكيماوي, علماً بأن عبوات الكلور قد وصلت الى الجماعات الإرهابية عبر تركيا و قد نشر العديد من التقارير الإعلامية عن حركة هذه العبوات في ظل صمت و تجاهل من المنظمات الدولية و الأممية.

و في ذات السياق بدأت وحدات الجيش العربي السوري بالرد على مصدر إطلاق القذائف وألحقت بالارهابيين خسائر كبيرة.