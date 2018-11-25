إرتفاع العدد الى 44 إصابة بالهجوم الارهابي الكيماوي على حلب و بينهم نساء و أطفال – أسماء و تفاصيل

جهينة نيوز:
شنت العصابات الإرهابية المدعومة من الناتو و الغرب و التي ترعاها تركيا في ريف حلب هجوم بصواريخ مذخرة بأسلحة كيماوية و قد تسبب الهجوم بإصابات عشرات المواطنيين بالإختناقات بالمواد السامة.
و إرتفع عدد المصابين بالهجوم الإرهابي الكيماوي على أحياء حلب الى 44 إصابة فيما لايزال العدد مرجح للإرتفاع مع إستمرار عمليات نقل المصابين, و أفادت التقارير الأولية عن وجود إصابتين خطرتين من بين الإصابات التي وصلت الى مشفى الرازي.
و نشر التلفزيون العربي السوري قائمة بعدد من الأسماء التي وردت الى مشفى الرازي نتيجة الهجوم الإرهابي و هي:
رقية مجو بنت محمود وحماس تولد 1999
محمد
علواني بن جواد وفطوم تولد 1998
مرام
مجو بنت منير وميسون تولد 2006
ابراهيم
مجو بن محمد وحميدة تولد 1984
عمر
... تولد 2001
حسام
طباخ تولد 1978
فاطمة
الصالح تولد 1976
مريم
مجو تولد 1995
براء
مجو 10 سنوات
حسن
مجو 12 سنة
محمود
مجو 13 سنة
أنس
نبهان 1981
نجلاء
رزوق 40 سنة
هيثم
... بن محمود تولد 1964
حليمة
خطيب بنت حسن وبدرية 50 سنة
اسراء
حاج قدور تولد 1928
يمنى
السيد علي تولد 2000
هديل
كاتبي بنت عز وهيفاء 26 سنة
غينا
رمضان بنت صبحي وسورية 1989
اسراء
صباح قدور تولد 1928
رهام
ناشف تولد 1990
مها
... بنت يوسف وراضية تولد 1970
ناهد
العبد تولد 1971