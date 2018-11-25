إرتفاع العدد الى 44 إصابة بالهجوم الارهابي الكيماوي على حلب و بينهم نساء و أطفال – أسماء و تفاصيل

جهينة نيوز:

شنت العصابات الإرهابية المدعومة من الناتو و الغرب و التي ترعاها تركيا في ريف حلب هجوم بصواريخ مذخرة بأسلحة كيماوية و قد تسبب الهجوم بإصابات عشرات المواطنيين بالإختناقات بالمواد السامة.

و إرتفع عدد المصابين بالهجوم الإرهابي الكيماوي على أحياء حلب الى 44 إصابة فيما لايزال العدد مرجح للإرتفاع مع إستمرار عمليات نقل المصابين, و أفادت التقارير الأولية عن وجود إصابتين خطرتين من بين الإصابات التي وصلت الى مشفى الرازي.

و نشر التلفزيون العربي السوري قائمة بعدد من الأسماء التي وردت الى مشفى الرازي نتيجة الهجوم الإرهابي و هي:

رقية مجو بنت محمود وحماس تولد 1999

محمد

علواني بن جواد وفطوم تولد 1998

مرام

مجو بنت منير وميسون تولد 2006

ابراهيم

مجو بن محمد وحميدة تولد 1984

عمر

... تولد 2001

حسام

طباخ تولد 1978

فاطمة

الصالح تولد 1976

مريم

مجو تولد 1995

براء

مجو 10 سنوات

حسن

مجو 12 سنة

محمود

مجو 13 سنة

أنس

نبهان 1981

نجلاء

رزوق 40 سنة

هيثم

... بن محمود تولد 1964

حليمة

خطيب بنت حسن وبدرية 50 سنة

اسراء

حاج قدور تولد 1928

يمنى

السيد علي تولد 2000

هديل

كاتبي بنت عز وهيفاء 26 سنة

غينا

رمضان بنت صبحي وسورية 1989

اسراء

صباح قدور تولد 1928

رهام

ناشف تولد 1990

مها

... بنت يوسف وراضية تولد 1970

ناهد

العبد تولد 1971