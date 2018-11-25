أدوات واشنطن و الناتو تهاجم المدنيين في حلب بالسلاح الكيماوي

جهينة نيوز:

بعد يوم واحد على نشر تقارير عن وصول إرهابيون فرنسيون الى حلب و إدلب وظيفتهم تذخير قذائف و صواريخ الإرهابيين بالسلاح الكيماوي شنت العصابات الإرهابية المدعومة من الناتو و الغرب هجوم بالقذائف المحملة بأسلحة كيماوية على حي الخالدية في حلب مما أدى الى إصابة 15 مواطن مدني سوري بحالات إختناق, فيما قال ناشطون أن رائحة كلور تفوح في المكان.

هذا و أكدت وكالة سانا “ إن المجموعات الإرهابية استهدفت حي الخالدية بقذائف صاروخية متفجرة ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين بغاز الكلور”.

هذا و تم نقل المصابين الى مشفى الرازي في حلب حيث وصل حتى الآن 15 مصاب الى المشفى فيما يبقى العدد مرجح للازدياد.

و يذكر أن الهجوم الإرهابي تم شنه الارهابيون من المنطقة المنزوعه السلاح بحسب إتفاق سوتشي مما يشير الى عدم رغبة نظام رجب طيب أردوغان بتطبيق الإتفاق الذي هو إقترحه و نقله للرئيس الروسي و وقع عليه.