الحرس الثوري الإيراني يستولي على طائرة تجسس أمريكية

جهينة نيوز:

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استولى على طائرة MQ-9 Reaper الأمريكية، وهي طائرة من دون طيار للاستطلاع والهجوم.

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية تسنيم أن الطائرة بدون طيار هي الآن بأمان في أيدي الجيش الإيراني. ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

يذكر أنه في عام 2011 ، تمكن الإيرانيون من السيطرة على الطائرة السرية الأمريكية UAV RQ-170 Sentinel وإنزالها. ولقد اعترف البنتاغون بهذا، وصنع مجمع الدفاع الإيراني بعد بضع سنوات نموذجًا أوليًا قتاليًا على أساس الطائرة بدون طيار التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

وطورت شركة General Atomics طائرة MQ-9 Reaper الاستطلاعية ودخلت الخدمة في عام 2007. وهي مجهزة بمحرك توربيني، تصل سرعتها إلى 400 كم في الساعة ويمكنها الطيران على ارتفاعات تصل إلى 13 كم في 24 ساعة.