تعرف عليها ... "الفياغرا النسائية" لأول مرة في الأسواق المصرية!

جهينة نيوز:

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن شركة ستطرح يوم الأربعاء القادم في السوق المحلية لأول مرة دواء لضعف الرغبة الجنسية لدى السيدات باسم "الفياغرا النسائية" بعد موافقة وزارة الصحة.

واستخدمت في السابق حبوب الفياغرا التي ظهرت لعلاج البرود الجنسي عند النساء، كدواء مضاد للاكتئاب، لكونها تقوي الأعصاب وتعزز ضخ الدم في الجسم، ما يساعد على التخلص من الاكتئاب.

وأقراص الفياغرا عند النساء وعلى عكس الفياغرا الخاصة بالرجال، لا تستهدف الأعضاء التناسلية لدى المرأة بشكل مباشر، بل تعمل على تحسين مستوى السيروتونين في الدماغ وهو الهرمون المسؤول عن السعادة، ما يؤدي إلى تعديل الحالة المزاجية وبالتالي تحفيز الرغبة من خلال علاج الاضطرابات الجنسية التي تؤدي إلى تقليل الرغبة الجنسية عند المرأة.

وينصح الأطباء النساء بالابتعاد عن تناول أقراص الفياغرا النسائية في حال تناولهن للمشروبات الكحولية، وأقراص منع الحمل والعقاقير المضادة للفطريات، فقد يؤدي استخدام الفياغرا في هذه الحالات إلى هبوط حاد في الضغط عند النساء وقد يصل إلى حد الإغماء.

كما أن للفياغرا الخاصة بالنساء بعض الأعراض الجانبية، مثل الشعور بالدوخة والغثيان، والشعور بالتعب الشديد، واضطرابات عند النوم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية