ست علامات تدل على تعشيش البق في فراشك

جهينة نيوز:

يعرف بق الفراش بأنه من الحشرات الماصّة التي تتسلل ليلا داخل المنازل لتتغذى على دم البشر، ويعيش في الشقوق الصغيرة حول غرف النوم وحول إطار السرير بشكل خاص.

وعلى الرغم من أن لدغات بق الفراش ليست بالضرورة خطيرة، إلا أنها يمكن أن تزعج من يتعرض لها وقد تترك لدى البعض علامات حمراء على الجلد، وفي الحالات الأكثر خطورة، قد تتسبب لدغاتها بظهور طفح جلدي أو بثور مليئة بالسوائل.

ولمعرفة ما إذا تتواجد حشرات بق الفراش في منزلك أم لا، يمكن الاطلاع على العلامات الرئيسية لهذه الآفة وكيفية التخلص منها.

وحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية في روسيا، فإن هناك ست علامات يمكن من خلالها معرفة ما إذا كان فراشك يحمل هذه الحشرات، وهي:

1- حشرات صغيرة أو بيض أبيض صغير في الشقوق ومفاصل الفراش والأثاث.

2- علامات لدغ على الجلد.

3- بقع سوداء صغيرة على الفراش الخاص بك، وهذا قد يكون برازا جافا للحشرات.

4- هياكل بق الفراش ذات نقش رخامي، حيث يتخلص البق من جلده ليجدده في كل مرحلة من النمو.

5- بقع الدم على الغطاء الخاص بك.

6- رائحة كريهة تشبه رائحة العفن في غرفة النوم الخاصة بك