السعودية: مصرع مصري في حادث سطو مسلح

جهينة نيوز:

أعلن نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج عادل حنفي، أن مواطنا مصريا يدعى "البغدادي ناجي البغدادي"، ويعمل حارس أمن في مزرعة بالرياض، قتل في حادث سطو.

وقال حنفي، إن "السلطات الأمنية في السعودية فتحت تحقيقا في الواقعة"، مشيرا إلى أنه لم يتبين بعد سبب الوفاة، هل هو إطلاق نار أو طعن بسكين.

من جهته، أصدر وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، تعليمات عاجلة لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في السفارة المصرية بالعاصمة الرياض، بمتابعة تعويضات ومستحقات العامل المغدور، فضلا عن التنسيق مع القسم القنصلي بالسفارة لمتابعة إنهاء إجراءات نقل جثمانه إلى مصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة هيثم سعد الدين إن "الوزير تلقى تقريرا عاجلا أفاد بأن القتيل شاب من قرية عطاالله في محافظة دمياط (يبلغ من العمر 24عاما)، ونقلت جثته إلى أحد المستشفيات لعرضها على الطب الشرعي لتحديد كيفية القتل والأداة المستخدمة".

والحادثة هي الثانية خلال أسبوع، إذ قتل شاب مصري يدعى أحمد طه (29 عاما)، كان يعمل بائعا في صيدلية تابعة لشركة أدوية السعودية، على يد مواطن سعودي وجه له 7 طعنات استقرت واحدة منها في القلب