روسيا تنوي بناء محطة تحت تربة القمر

جهينة نيوز:

أعلن دميتري روغوزين رئيس مؤسسة "روسكوسموس" الفضائية الروسية بدء التعاون مع وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية في تدريب طواقم مشتركة تكون قادرة على تحمل الظروف غير العادية لمدار القمر.

وقال روغوزين أثناء لقائه رئيس جمهورية مولدوفا إيغور دودون اليوم السبت: نعمل حاليا على تحويل كل تجاربنا لغزو القمر وخلق التكنولوجيا وتدريب الطواقم للعمل في الظروف الأقل راحة، أي في الظروف عندما يعرف الرواد فيها أن السفينة الفضائية لن تأتي إليهم غدا ولن يصلهم الماء.

وأضاف أن تدريب الطواقم كذلك مستمر لتعليمهم كيفية التصرف عند إصابة أحدهم بالمرض أو وقوع أي خلل على متن السفينة الفضائية التي تحملهم، وأنه يتم تدريبهم على إنتاج كل شيء بواسطة طابعة 3d في حال وقوع أي خلل.

وردا على سؤال الرئيس المولدوفي عمّا إذا كان الروس سيثبتون هبوط الأمريكان على سطح القمر من عدمه، رد روغوزين مازحا: هم يقولون إنهم كانوا هناك، سنتحقق من صحة ذلك، مشيرا إلى أن غزو القمر مهمة مرتبطة بأخطار كبيرة.

وتابع: "ضمان عمل محطة فضائية مأهولة على ارتفاع 400 كيلومتر، يختلف عنه على ارتفاع 400 ألف كيلومتر. نعمل على خلق منظومة نقل فضائية لتسيير الرحلات إلى القمر. نعمل على تصميم سفينة تكون قادرة على الهبوط على سطح القمر والإقلاع منه. وإذا أردنا أن نبني قاعدة غير مأهولة يمكن زيارتها على القمر، فعلينا أن نحفر لها في تربة القمر لتقليل مخاطر الإشعاع والنيازك، ما ليس بإمكان أي دولة في العالم، مهما كانت غنية تحقيقه بمفردها".