الرئيس الإيراني: منظمة الأمم المتحدة بنيت على أساس القوة العسكرية

جهينة نيوز:

انطلقت في طهران اليوم فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي بنسخته الثانية والثلاثين بمشاركة 350 شخصا من 100 بلد بينها سورية.

وفى سياق كلمته أمام المؤتمر دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الإسلامية إلى الوحدة والتكاتف والتضامن من أجل تحقيق الانتصار على الصهاينة وأمريكا لافتا إلى أن المسلمين في النهاية سينتصرون بلا شك.

وشدد روحاني على وجوب أن تكون وحدة المسلمين استراتيجية وليست آنية معددا مقومات الوحدة بين المسلمين ومعربا في الوقت ذاته عن استعداد إيران للدفاع عن الجزيرة العربية وتحقيق الأمن والاستقرار فيها.

ولفت روحاني إلى الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة في ظل المحاولات الأمريكية المتواصلة لفرض الهيمنة الأمر الذى يشكل أساس الخلاف معها مشيرا إلى أن منظمة الأمم المتحدة بنيت على أساس القوة العسكرية حيث أن من يتفوق من ناحية القوة تكون له كلمة الفصل معتبرا أن البلدان الخمسة التي لها حق الفيتو تمتلك سلاحا أكثر فتكا وتدميرا.

ونوه روحاني بصمود الشعبين السوري والعراقي في مواجهة الإرهاب وانتصار الشعب الإيراني على الغطرسة الغربية مؤكدا أن إيران لا تشكل خطرا على أحد بل تحرص على الوقوف بجانب دول المنطقة العربية والإسلامية.

وانتقد الرئيس الإيراني الاتفاقية التي توصل إليها النظام السعودي مع أمريكا والبالغة قيمتها 450 مليار دولار وصفقة السلاح المتضمنة 110 مليارات دولار متسائلا.. هل يتصورون بأن هذه الاتفاقية ستضمن أمنهم… في حين كان جواب الأمريكيين على ذلك أنهم يحلبون البقرة الحلوب وأن أمنهم لن يستمر أكثر من أسبوعين من دون الأمريكيين مضيفا.. من الأفضل لهم أن يطلبوا من أسيادهم أن يحترموهم ظاهريا على الأقل أو أن لا يقبلوا من أسيادهم الإهانات المستمرة.

وتطرق روحاني إلى جريمة قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول واصفا إياها بأنها “مبعث للخجل” مشيرا أيضا إلى العدوان السعودي المستمر على الشعب اليمني