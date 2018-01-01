استشهاد 20 مدنياً بينهم أطفال ونساء في مجزرة جديدة لـ “التحالف” بريف دير الزور

جهينة نيوز:

ارتكب “التحالف الدولي” مجزرة جديدة بحق السوريين استشهد فيها 20 مدنياً في مدينة هجين بريف دير الزور وذلك بعد أقل من 24 ساعة من استشهاد 11 مدنياً على الأقل أغلبهم نساء وأطفال.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن طيران “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن بذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي قصف بعنف صباح اليوم مدينة هجين ما تسبب باستشهاد 20 مدنياً بينهم 9 أطفال و8 نساء وإلحاق دمار بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

واستشهد أمس 11 مدنياً بينهم 3 نساء و5 أطفال وجرح العشرات بقصف طيران “التحالف الدولي” بلدة الشعفة ما تسبب أيضا بوقوع دمار في المنازل الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع عدد الشهداء نتيجة صعوبة انتشال الجرحى من تحت الأنقاض إضافة إلى الحالات الحرجة للعديد من الجرحى.

وطالبت سورية مراراً عبر عشرات الرسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها طيران “التحالف الدولي” غير الشرعي بقيادة الولايات المتحدة واتخاذ ما يلزم لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.

وتزعم واشنطن التي شكلت “التحالف الدولي” من خارج الشرعية الدولية ودون موافقة مجلس الأمن منذ آب 2014 بأنها تحارب الإرهاب الدولي في سورية في حين توكد الوقائع أنها تعتدى على البنية التحتية لتدميرها وترتكب المجازر بحق المدنيين.