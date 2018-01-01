لافروف متهكماً: لا يمكننا أن نمنع أحدا من إظهار ملكاته العقلية

جهينة نيوز:

استنكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تصريحات رئيس الأركان البريطاني الجنرال مارك كارلتون سميث التي اعتبر فيها أن روسيا تشكل “تهديدا أكبر” لبلاده من التنظيمات الإرهابية مثل “داعش” والقاعدة.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن لافروف قوله ردا على تصريح سميث: “هذا السيد لم يأت بجديد فكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أطلق تصريحا مشابها حول أولوية الخطر الروسي في الماضي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة مصنفا حمى إيبولا في المرتبة التالية بعد روسيا في تسلسل التهديدات المحدقة ببلاده”.

وأضاف لافروف متهكما: “لا يمكننا أن نمنع أحدا من إظهار ملكاته العقلية والسياسية.. كما لا يمكننا التأثير في قرارات الحكومة البريطانية المتعلقة بتعيين قادة لقواتها المسلحة.. لكنني آمل في أنهم يتحققون من مطابقة هذه القرارات لمعايير الكفاءة والوعي”.

وكان سميث قال في وقت سابق لصحيفة “تلغراف” البريطانية: “لا شك في أن روسيا تشكل اليوم تهديدا أخطر بكثير لأمننا القومي من تهديد المتطرفين مثل القاعدة وداعش” معتبرا أن على بريطانيا وحلفائها التركيز على “التهديد الروسي”.