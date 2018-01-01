رامي عياش أفضل مطرب عربي لعام 2018

السبت, 24 تشرين الثاني 2018 الساعة 16:37 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

رامي عياش أفضل مطرب عربي لعام 2018

جهينة نيوز

أعرب المطرب رامي عياش عن سعادته لحصوله على جائزة أفضل مطرب عربي لعام 2018 خلال حضوره حفل Big Apple Music Award، الذي أقيم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

و وجه النجم اللبناني الشكر لكل محبيه ومعجبيه ولكل من صوت له للفوز بهذه الجائزة الدولية، حيث علق عبر تويتر قائلا: "جائزة أفضل مطرب عربي، مش أكبر من محبتكم... شكرا لكل الأحباب".

وعبر النجم أيضا عن سعادته المضاعفة، لأن فوزه بالجائزة ترافق مع حلول العيد الـ75 لاستقلال لبنان، كما دعا خلال الحفل إلى زيارة واكتشاف عجائب هذا البلد.

وفجر فوز عياش بالجائزة الدولية الأخيرة آلاف التعليقات التي هنأه أصحابها بها على الإنجاز الموسيقي، وفي مقدمتهم زوجته داليدا، التي أكدت أن "زوجها قد تعب وسهر وأعطى من قلبه قبل أن يحصد هذا النجاح، ومحبة الناس".


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