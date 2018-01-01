ريال مدريد يتراجع عن فكرة التعاقد مع الفرعون صلاح

جهينة نيوز

تراجع نادي ريال مدريد الإسباني عن فكرة التعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن صلاح كان ضمن قائمة العديد من النجوم العالميين الذين يسعى الملكي للتعاقد مع أحدهم لتعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بجانب البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي، وهاري كين قائد توتنهام الإنجليزي، والكولومبي رادميل فالكاو مهاجم موناكو الفرنسي، والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ الألماني، لكن مغالاة الأندية في طلباتها المادية ومطالب اللاعبين أنفسهم حال دون إتمام المفاوضات.

وتحدثت الصحيفة المقربة من النادي الملكي أن إدارة الميرينغي تراجعت عن التعاقد مع صلاح لتشابه طريقة لعبه إلى حد كبير مع أسلوب لعب الجناح الويلزي غاريث بيل، ورغبتهم في أن يعطي اللاعب الجديد زخما وطريقة لعب جديدة تساعد الريال للعودة إلى مستواه السابق.