علاج جديد لالتهاب المفاصل

جهينة نيوز

أكد باحثين من جامعة آلاباما إن المركبات الموجودة داخل الراتنجات التي تجمع من لحاء أشجار اللبان أو البوسويلية في إفريقيا وآسيا يمكن أن تساهم في علاج التهاب المفاصل.

وقال البروفسور ويل سيتزر الذي شارك في الأبحاث ، إن هذه النتائج قد تساعد شركات الأدوية على تطوير عقاقير جديدة لمكافحة التهابات المفاصل التي تصيب على سبيل المثال أكثر من 10 ملايين شخص في المملكة المتحدة.

كما أوضح أن المشكلة الرئيسية في إنتاج دواء جديد تكمن بتحديد كيفية جعل هذه المركبات متاحة لبشر ، حيث أن اللبان غير قابل للذوبان في الماء لذا من الصعب إدخاله إلى مجرى الدم.

وذكرت شركة Cambridge Nutraceuticals أضافت أن الجمع بين اللبان وليسيثين الصويا يعزز المكونات النشطة للنبتة في المعدة مما يمكنها من الوصول إلى الدم.