فيس بوك وأنستغرام يحددان وقتك في استخدامهما

طرح فيس بوك أداة تمكن المستخدم من تحديد الوقت الذي قضاه على التطبيق بالإضافة إلى الأنستغرام.

وتحمل الأداة اسم YOUR TIME ON FACE BOOK بالنسبة لتطبيق فيس بوك أما الأنستغرام اسم أداته YOUR ACTIVITY.

وبهذه الأدوات سيتمكن مستخدمو فيسبوك وأنستغرام من معرفة الوقت الذي يقضونه على التطبيقات ، فبالنسبة للأجهزة العاملة بنظام التشغيل آندرويد أو iOS، يدخلون على الحساب وينقرون على زر القائمة في أعلى اليمين للحصول على مزيد من الخيارات، ومن ثم اختيار Settings and Privacy، والضغط على Settings للوصول إلى الأداة.

وبالرغم من الميزة المفيدة التي تقدمها فيسبوك وإنستغرام، إلا أن هناك بعض القيود على الأداة وخصوصا بالنسبة لفيس بوك، حيث تتيح الأداة للتطبيق فقط ، أي لا يمكن استعمالها مع النسخة المكتبية لموقع التواصل، كما أنها لا تشير إلى معدل الاستخدام إن تم عبر أجهزة مختلفة