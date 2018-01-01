مجتهد: حالة ارتباك شديدة داخل الديوان الملكي السعودي

السبت, 24 تشرين الثاني 2018 الساعة 14:45 | سياسة, عربي

مجتهد: حالة ارتباك شديدة داخل الديوان الملكي السعودي

جهينة نيوز

كشف المغرد الشهير “مجتهد” عن حالة ارتباك شديدة داخل الديوان الملكي السعودي، مشيرا إلى أن “شيء ما يحصل الآن في حدود الديوان” يثير ريبة كبيرة.

ودون مجتهد على حسابه بتويتر تغريدة جاء نصها: شيء ما يحصل الآن في حدود الديوان الملكي سبب حالة ارتباك".

وعن التفاصيل قال مجتهد إن عددا كبيرا من المسؤولين الذين كانوا ينبغي أن يلحقوا بابن سلمان لقمة العشرين ألغيت رحلتهم وأعيدوا للمرابطة في الديوان.

وأضاف موضحا:" كما استدعي آخرون من بيوتهم للديوان في منتصف الليل" وتحدث مجتهد عن تحركات أمنية وآليات قرب الديوان.

واختتم تغريدته بالقول:" هل هو إجراء ضد تحركات ضد ابن سلمان؟ أو له تفسير آخر؟ لم تتضح الصورة بعد.


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