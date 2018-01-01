توأمان تحتفلان بعامهما ال102 وتسجلان في قائمة غينيس

جهينة نيوز

احتفلت عائلة بريطانية في مدينة ستوربورت أو سيفيرن بعيد ميلاد التوأمين فيليس جونز وإيرين كرومب ، اللتان تعدان من أكبر التوائم فقد بلغتا 102 عاماً.

وذكر كارل ابن فيليس البالغ من العمر 59 عاماً أن التوأمتين مليئتان بالطاقة والحيوية وتبدوان بعمر 60 عاماً.

و تقرر الاحتفال بعيد ميلاد الأختين في المنزل ، لأن فيليس تعاني من الخرف الوعائي وتخجل من الذهاب للأماكن العامة ، أما ايرين تعاني من صعوبة في المشي الطويل.

وبالرغم من ذلك أنهما لا تعانيان من أي التهاب في المفاصل ولا من ضغط الدم أو من الأمراض المتعلقة بالأوعية الدموية.

ويذكر أن كارل قام بتسجيلهما في كتاب غينيس للأرقام القياسية ، إذ تأكد له بعد البحث أن والدته وخالته هما أطول التوائم عمراً على قيد الحياة في بريطانيا.