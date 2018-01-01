الرئيس العراقي: الاستقرار في سورية ينعكس على العراق والمنطقة

جهينة نيوز

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الاستقرار في سورية سينعكس على الاستقرار في العراق والمنطقة مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الأزمة في سورية.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي “واع” عن بيان صادر عن مكتب صالح قوله: إن الرئيس العراقي أكد خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا على هامش مؤتمر حوارات المتوسط في العاصمة روما على أهمية إيجاد حل دائم وشامل لجميع مشاكل المنطقة.

وكان صالح شدد أمس الأول خلال مؤتمر حوارات المتوسط فى روما على حرص بلاده والتزامها بتعزيز علاقات التعاون مع دول الجوار مشيرا إلى أن باستطاعة العراق القيام بدور مهم ومحفز فى إقامة نظام إقليمي قائم على الأمن المشترك.