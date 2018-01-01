قائمة النساء المؤثرات في صناعة الموضة خلال سنة 2018

جهينة نيوز

أعلنت منصة البحث عن الأزياء "ليست" عن قائمة النساء الأكثر تأثيراً على صفحتها في موقع الأنستغرام ، بتقريرها الأخير الذي نشرته.

و من أبرز الأسماء التي أثرت بشكل كبير على صناعة الأزياء من خلال زيادة عمليات البحث والمبيعات للقطع التي ارتدينها (( كايلي جينر _ كيم كاردشيان _ ميغان ماركل _ كاردي بي_ بيونسيه _ سيرينا ويليامز _ كيارا فيرغني _بليك لايفلي_ريهانا _ اريانا غراندي)).

حيث راقبت "ليست" حسابات مواقع التواصل ل50 نجماً عالمياً خلال عام 2018 وكيف أثروا على ازدياد الطلب على القطع التي ظهروا بها أو روجوا لها.