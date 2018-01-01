امرأة ترمي رضيعتها من النافذة لإنقاذها!!

السبت, 24 تشرين الثاني 2018 الساعة 14:25 | مجتمع, حوادث

امرأة ترمي رضيعتها من النافذة لإنقاذها!!

جهينة نيوز

اشتعلت نيران في مبنى سكنياً أدت إلى ظن البعض أن كل القاطنين بالعمارة سيلقون حتفهم ، في شمال شرق دالاس في الولايات المتحدة الأميركية.

لكن السكان قاموا بالقفز من النوافذ ، ومن بينهم امرأة رمت رضيعتها التي لم تتجاوز العام ، من نافذة الشقة في الطابق الثالث لإنقاذها من الحريق ، بعد أن طلبت من أحد المارة أسفل المبنى بالتقاطها.

وقالت الأم : لم أكن أعرف ما إذا كنت سأقفز مع ابنتي أو ستكون هذه المرة الأخيرة التي أحملها فيها.

أما منقذ الرضيعة فقال : إنه وعد الأم بأنه لن يدع ابنتها تسقط ، وبعد أن نال ثقتها رمت له بابنتها فالتقطها وكأنه أمسك كرة قدم.

يذكر أن أسباب اندلاع الحريق لاتزال غير معروفة حتى الآن.


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