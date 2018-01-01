إزالة فيديو بث مباشر لقصي خولي من قبل الانستغرام!!

جهينة نيوز

توقف فيديو بث مباشر للممثل قصي خولي وأزيل من قبل إدارة موقع الأنستغرام ، حيث كان بلقاء مباشر عبر حسابه الخاص من داخل أحد النوادي الرياضية مع متابعيه.

ولكن خولي أوضح سبب إيقاف الفيديو وإزالته من قبل إدارة الموقع لأنه قدم إحدى الأغنيات بصوته ، مما دفع الإدارة لحذف الفيديو لضمان حقوق الملكية الفنية للأغنية.

وأكد أنه سعيد بهذه الخطوة لأنها تضمن احترام حق الملكية الفنية أو الفكرية وتمنع الاستغلال.

من جانب آخر يشارك قصي خولي ببطولة مسلسل خمسة ونص إلى جانب الممثلة اللبنانية نادين نجيم والممثل معتصم النهار ، والذي سيعرض في رمضان المقبل.