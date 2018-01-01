واتس آب يحدث ميزة خاصة بالفيديوهات المرسلة من خلاله

جهينة نيوز

أعلنت تقارير جديدة من شركة واتس آب أنها تعمل على تحديث يسمح بعرض مقاطع الفيديو التي يرسلها المستخدم إلى صديقه.

كما ذكرت أن الفيديو سيصل على شكل إشعار يعرض مقطعاً صغيراً من الفيديو المرسل على شاشة الهاتف حتى لو كان الجهاز مغلق.

وذكر الموقع المتخصص في مجال التكنولوجيا Wabetalnfo عبر تغريدة على تويتر ، إن تطبيق واتس آب قد يتيح إمكانية عرض مقاطع الفيديو المرسلة بشكل مباشر فوروصولها إلى أي مستخدم "بيتا من IOS" ويمتلك الإصدار 2.18.102.5 المثبت ، ويذكر أن الميزة ستكون متاحة قريباً لمستخدمي APP Store .

يشار أن المستخدمون الذين يرغبون في تجنب هذا الإحراج سيتمكنون من تغيير إعدادات الإشعارات الخاصة بهم ، بهدف عدم عرض المقاطع بشكل مباشر.