كيت ميدلتون تخالف التقاليد الملكية في يوم زفافها

جهينة نيوز

خالفت كيت ميدلتون التقاليد الملكية في يوم زفافها من الأمير ويليام ، وفقاً لفيلم وثائقي عن العلاقات في عائلة دوق كامبريدج للصحفي آشلي بيرسون.

فطلب ممثلو العائلة المالكة من الدوقة أن تسرح شعرها وترفعه عالياً بحسب الطريقة الملكية التقليدية من أجل الاحتفال الرسمي بالزواج.

لكن الدوقة رفضت هذا الأمر ، لأنها والأمير ويليام يحبان أن يكون شعرها منسدلاً ، وبعد الخلاف الكبير الذي أدى إلى مشكلة حقيقية بسبب تسريحة شعرها ، وافقت كيت على رفع جزء منه وترك الجزء الآخر مسدولاً ، كحلاً وسطياً بينها وبين الملكة إليزابيث الثانية.

الجدير بالذكر أن هذا لم يكن الانتهاك الأول لتقاليد العائلة المالكة ، فإن كيت ميدلتون هي أول شخص عادي يتزوج من أمير.