150 فرصة عمل خلال ملتقى التوظيف

جهينة نيوز

بينت مديرة مركز الإرشاد الوظيفي رزان الحموي لـ «تشرين» أنه تم تأمين ١٥٠فرصة عمل خلال ملتقى التوظيف الذي أقامه مركز الإرشاد الوظيفي وريادة الأعمال التابع لوزارة الشؤون وبمشاركة واسعة من جهات القطاع الخاص.

ولفتت إلى أن هناك أشخاصاً تم اختيارهم بشكل مبدئي من خلال مقابلات أولية حيث سيتم خضوعهم لمقابلة أخرى أكثر تخصصية مشيرة إلى شغل تلك الوظائف جميعها في القطاع الخاص، ومؤكدة أن الشباب المتقدم لشغل تلك الوظائف من جميع الفئات والشرائح المختلفة في المجتمع من جامعيين ومهنيين، وأن الهدف من إقامة هذا الملتقى ربط الباحثين عن العمل مع شركات الخاص لتحقيق إيجاد فرص عمل وظيفية على أرض الواقع من خلال إجراء مقابلات مباشرة مع المتقدمين خلال الملتقى مشيرة إلى أن المقابلات تستهدف أي شخص لديه المهارة لشغل الشاغر الوظيفي المعلن عنه.

وبينت حموي أن هذا الملتقى يعد الأول من نوعه برعاية قطاع حكومي بهدف تعزيز قدرات الداخلين الجدد إلى سوق العمل كما يتميز عن غيره من الملتقيات بأن الأشخاص الذين لم يتم قبولهم بالتوظيف ستتم إقامة حزم تدريبية لهم تستهدف قدراتهم وتزودهم بالخبرات التي تنقصهم ومنعتهم من الحصول على وظيفة في الوقت الحالي ومن أجل حصولهم على فرص أكبر منها في المستقبل.

وأوضحت أن الأشخاص الذين تم قبولهم من الشركات ستتم متابعتهم من المركز للتأكد من حصولهم على الوظيفة ومباشرتهم العمل ضمنها.

مدير مرصد سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الكوا أكد أنه بعد إطلاق المركز نهاية الشهر الثاني من العام الحالي تقوم الوزارة بتحليل نقاط الضعف والقوة والفرص والتحديات لممارسة هذا النشاط ولاسيما أن هذا المركز تعاون بين الجهتين في القطاع الخاص والأهلي والقطاع الحكومي، مشيراً إلى تعميم التجربة في ثلاث محافظات قريباً هي حلب وحمص وطرطوس حيث تم إدراج مشروع إحداث هذا المركز في المحافظات المذكورة في الخطة الاستثمارية لوزارة الشؤون لعام ٢٠١٩.