خطوة قطر الجديدة بشأن قطاع غزة: 160 مليون دولار ل 50 ألف أسرة فلسطينية

جهينة نيوز

قالت هيئة البث في كيان الاحتلال الإسرائيلي إن قطر في طريقها لاتخاذ خطوة أخرى وجديدة تجاه قطاع غزة.

وذكرت القناة الإسرائيلية "كان" اليوم السبت، أن قطر قررت إرسال الدفعة الثانية من المساعدات المالية لقطاع غزة، على أن يبدأ في صرفها للأهالي الفلسطينيين مطلع الشهر القادم.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، على موقعها الإلكتروني بأن الدفعة الثانية من الأموال القطرية تقدر ب 160 مليون دولار، ستقسم على 50 ألف أسرة فلسطينية، وهو العدد نفسه من العائلات الفلسطينية التي حصلت على دفعة أولى من الأموال القطرية.

وأوردت القناة العبرية أن الدفعة الأولى من الأموال القطرية لأهالي غزة وصلت في الحادي عشر من الشهر الجاري، عبر طائرة خاصة وصلت إلى مطار بن غوريون بتل أبيب، ومنه بسيارة السفير القطري في غزة، محمد العمادي، إلى القطاع.

ويشار إلى أن أفيغدور ليبرمان، وزير دفاع الكيان الإسرائيلي السابق تقدم باستقالته الأسبوع الماضي، على خلفية وصول أموال قطرية لقطاع غزة، ما اعتبره خضوع لحركة "حماس" فضلا عن دعواه بأن وقف إطلاق النار مع الحركة هو استسلام لحماس.