الدفاع التركية: قرار واشنطن وضع نقاط مراقبة شمال سوريا يزيد الوضع تعقيدا

جهينة نيوز

قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إن قرار واشنطن وضع نقاط مراقبة شمال سوريا سيزيد الوضع تعقيدا.

وأشار خلوصي آكار وزير الدفاع التركي إلى أن قوات بلاده ستتخذ التدابير اللازمة ضد أي تهديدات قد تأتي من خارج الحدود، وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

وقال آكار في تصريحات اليوم السبت: "أرى أن هذا النوع من الخطوات سوف يؤدي إلى تعقد أكبر في الوضع، المعقد أصلا في المنطقة".

وأضاف أكار: "أبلغنا نظراءنا العسكريين والمدنيين الأمريكيين مرارا عن انزعاجنا من مسألة إنشاء نقاط مراقبة شمالي سوريا".

وشدد الوزير التركي على ضرورة أن يعلم الجميع أن تركيا لن تتردد في القيام بالخطوات اللازمة لمواجهة التهديدات القادمة من الجانب الآخر من الحدود.