اعتقال جرو ووضعه بالسجن ..وحقوق الحيوان تتدخل

السبت, 24 تشرين الثاني 2018 الساعة 11:54 | منوعات, منوعات

اعتقال جرو ووضعه بالسجن ..وحقوق الحيوان تتدخل

جهينة نيوز

أنشأ ناشطون في حقوق الحيوان صفحة على الفيس بوك باسم الجرو "بانغل" ، يطالبون بإطلاق سراحه ، بعد أن احتجز خلف القضبان لأنه عض يد شرطي.

ووقع الحادث في 16 تشرين الثاني الحالي عندما خرج "بانغل" من بيت مالكيه ووقف على قارعة الطريق ، فتسبب بإيقاف حركة السير ، في قرية ستوك برويرن التابعة لمقاطعة نورث مابتونشير.

وعندما حاول أحد عناصر الشرطة إمساكه عضه "بانغل" في يده ، فألقى الشرطي القبض عليه واقتاده إلى مركز الشرطة ، ووضعه في قفص ، وقد يقضي عقوبة تصل إلى 9 أشهر استناداً إلى قانون عام 1991 المتعلق باحتجاز الكلاب الخطرة.

الجدير بالذكر أن بلغ عدد المدافعين عن "بانغل" إلى 2500 شخص ، كما وكل مالكه محامياً خاصاً لإطلاق سراحه ، لأنه يخاف من الاحتجاز والأقفاص.


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