رجل يفقد أعصابه فيقتل زوجتيه رمياً بالرصاص

السبت, 24 تشرين الثاني 2018 الساعة 11:32 | مجتمع, حوادث

رجل يفقد أعصابه فيقتل زوجتيه رمياً بالرصاص

جهينة نيوز

أقدم الباكستاني محمد رياست الملقب باسم "جكا" على قتل زوجتيه رمياً بالرصاص في مدينة لاهور الأثرية شرقي باكستان.

حيث وقعت مشادة كلامية بينه وبين زوجتيه اللتان كانتا تعيشان معه في بيت واحد في ضاحية ستوكتله بمنطقة لاهور ، فلم يتمكن من السيطرة على أعصابه وأخرج بندقيته وأردى زوجتيه قتيلتين رمياً بالرصاص ثم لاذ بالفرار.

ومن جانبها الشرطة أحالت جثتي الزوجتين إلى المستشفى لإكمال الإجراءات الطبية والقانونية ، بعد أن أوضحت أنهما فارقتا الحياة فوراً لإصابتهن بالطلقات العشوائية عن قرب.

يشار أن الشرطة المحلية لاتزال تبحث عن الزوج الفار.


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