أول صورة لياسمين عبد العزيز بعد طلاقها

السبت, 24 تشرين الثاني 2018 الساعة 11:00 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

أول صورة لياسمين عبد العزيز بعد طلاقها

جهينة نيوز

نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز أول صورة لها على صفحتها في الأنستغرام ، بعد أن فاجأت جمهورها بخبر طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة يوم الخميس الماضي.

وبدت عبد العزيز سعيدة في الصورة التي يبدو أنها التقطت في إحدى مراكز التجميل ، فظهرت إلى جانبها فتاة ممسكة بفرشاة خاصة بالمكياج.

ونالت الصورة على إعجاب عدد كبير من أصدقائها وصديقاتها ، كما علق بعضهم على إطلالتها التي نالت إعجابهم ، ومنهم الممثلات حنان مطاوع ومي سليم وأنغام وبدرية طلبة وريم البارودي وإيمي سالم.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز لم تكشف عن سبب طلاقها الذي وقع قبل حوالي عام كامل ، ولم تعلق على خبر زواج طليقها من الفنانة ريهام حجاج.


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