كوتينيو خرج من حسابات ناديه برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بسبب الخوف!

جهينة نيوز

خرج فيليبي كوتينيو نجم برشلونة الإسباني من حسابات المدرب إرنستو فالفيردي أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الـ14 من الليغا الإسبانية على ملعب واندا متروبوليتانو.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن المدرب فالفيردي استبعد فيليبي كوتينيو من حساباته لمباراة أتلتيكو مدريد رغم مشاركته في التدريبات الجماعية مع الفريق منذ أيام.

ويرى فالفيردي أنه لا يجب المخاطرة والدفع باللاعب في مباراة أتلتيكو مدريد والتي ستشهد الكثير من الندية والإثارة لذا قد يكون كوتينيو مهددا بتكرار إصابته من جديد.

وكان كوتينيو قد تعرض لإصابة في الركبة دفعته للغياب منذ إسبوعين تقريبا وكان من المرجح أن يشارك اللاعب أمام أتلتيكو مدريد ولكن المدرب قرر تأجيل مشاركته لمباراة أيندهوفن الهولندي المقرر إقامتها يوم 28 نوفمبر الجاري.

وفي المقابل دخل عثمان ديمبلي قائمة برشلونة بعدما جرى رفع الإيقاف عنه من جانب إرنستو فالفيردي حيث غاب في الجولة الماضية أمام ريال بيتيس بسبب تأخره في موعد التدريبات.

وجرى استبعاد الكرواتي إيفان راكيتيتش من مباراة أتلتيكو مدريد بسبب الإيقاف بعدما تعرض للطرد أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية.

وأعلن المدرب فالفيردي أسماء اللاعبين المنضمين إلى قائمة الفريق التي ستواجه أتلتيكو مدريد وهم مارك أندري تير شتيغن، ياسبر سيليسين، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، سيرجي روبرتو، سيرجيو بوسكيتس، أرثور ميلو، لويس سواريز، مالكوم دي اوليفيرا، ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي، أرتورو فيدال، صامويل أومتيتي، كليمونت لينغليت، رافينيا ألكانتارا، جوردي ألبا، منير الحدادي، كاريس إلينا.

وفي سياق آخر سيصل النجم سيرجيو بوسكيتس إلى مباراته رقم 500 مع فريقه برشلونة في حال شارك امام أتلتيكو مدريد في الليغا الإسبانية.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الليغا برصيد 24 نقطة فيما يحل أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 23 نقطة وهو ما يؤكد أن موقعة واندا متروبوليتانو لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال لأنها ستساهم في رسم شكل الصدارة في الفترة المقبلة.

ويبحث ليونيل ميسي نجم برشلونة عن تسجيل أهداف جديدة في مرمى الروخي بلانكوس خاصة أن أتلتيكو مدريد يعد من أكثر الفرق التي يفضلها البرغوث كي يهز شباكها.